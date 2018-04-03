Появление у российской армии новой авиабомбы «Дрель» увеличивает вероятность начала Третьей мировой войны, думают журналисты Daily Express. Они связали обнародование данных об этом боеприпасе с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр прокомментировал «мощь» этого оружия и его способность совершенно изменить картину мира:, информирует svodka.net.

Я знаю этот материал, он еще называется far-fetched (надуманный. — Ред.). Он, мягко говоря, преувеличен.

Бомба такая разрабатывается, но пока ее не производят. И это не бомба, это планирующий контейнер без двигателя. В принципе такие контейнеры и раньше были, но здесь просто увеличена дальность, на которую его можно запустить, до 30 км от цели, чтобы не попасть под удары ПВО. Но естественно от ударов истребителей 30 км не гарантирует успеха. Она доставляет контейнер до указанной точки, а там выпускает самонаводящиеся суббоеприпасы, которые должны уничтожать технику. К Третьей мировой войне это не имеет никакого отношения, к Скрипалю, я думаю, тоже не имеет. А боеприпас такой есть, его очень рекламируют российские ВПК, так что это все правда.

На Западе есть высокоточные средства, их могут даже массово применять. У нас пока нет. И массовость будут заменять очень много этих умных суббоеприпасов, которые должны поражать всякую технику. Наверное, у западных армий есть разные средства, которые могут эти суббоеприпасы сбить с толку. Насколько будет эффективно то и другое — до этого, как говориться, надо дожить.

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Но когда такой боеприпас появится (сейчас его пока еще не производят), его можно эффективно использовать против ВСУ, я уверен в этом. А вот насчет западных армий — там неизвестно, во всяком случае их лучших проявлений.

Может ли Россия с таким оружием соревноваться с Западом?

Если говорить о различных типах высокоточного оружия, то Россия в этом сильно отстала и старается быстро догнать. Насколько мы отстали, было ясно до войны с Грузией в 2008 году. Вот с Украиной в 2014-2015 году и в Сирии уже показали, что малость подтянулись. Хотя, конечно, все равно высокоточное оружие в России — пока штучная вещь.

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У западных армий это массово. Американцы могут его массированно применять. Как например, в бою под Дейр-ез-Зором 7-8 февраля. Очень высокая эффективность — они выбили всю технику, побили кучу народа. Вот у них это все уже есть. Причем естественно там много разных видов высокоточного оружия и не такого дорогого, как эта самая «Дрель», которая, конечно, космически дорогая — не столько сам контейнер, сколько эти умные суббоеприпасы довольно дороги, потому что они с самонаведением.

Эти суббоеприпасы тоже не новость, их давно разрабатывают. Просто теперь бомбоконтейнер планирующий, его труднее засечь, поскольку у него нет двигателей. Планирующие управляемые боеприпасы первыми разработали и применили нацисты в 1943-44 годах, потопили линкор в Средиземном море. Правда у них не контейнер был, а бомба для поражения кораблей с целенаведением.

Так что нельзя сказать, что это что-то такое с фантастического фильма. Ничего особенного. Полезная разработка. Как она предвестит Третью мировую войну, понять мне несколько сложно, а тем более при чем здесь вообще Скрипаль. Это таблоид написал. Ну, английские таблоиды есть английские таблоиды, им надо бороться за тираж.

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