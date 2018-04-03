Задержанный на административной границе с оккупированным Крымом
мужчина, по данным Службы безопасности Украины, участвовал в
деятельности “самообороны Крыма“. На подконтрольной Украине
территории задержанный хотел "встретиться с родственниками" Фото:
Служба безпеки України / Facebook На материковой части Украины он
хотел “встретиться с родственниками“.По данным СБУ, в сентябре 2014
года мужчину избрали в “городской совет” Евпатории “депутатом” от
партии “Единая Россия“."Оперативники спецслужбы установили, что
прежний депутат городского совета Евпатории в марте 2014 участвовал
в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма".
Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное
участие в захвате административных зданий органов государственной
власти и местного самоуправления", – рассказали в СБУ.Имя
задержанного СБУ не сообщила. В отношении мужчины открыто уголовное
производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса
Украины.Россия аннексировала Крым и Севастополь после
незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует
контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует
полуостров.
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