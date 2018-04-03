Задержанный на административной границе с оккупированным Крымом мужчина, по данным Службы безопасности Украины, участвовал в деятельности “самообороны Крыма“. На подконтрольной Украине территории задержанный хотел "встретиться с родственниками" Фото: Служба безпеки України / Facebook На материковой части Украины он хотел “встретиться с родственниками“.По данным СБУ, в сентябре 2014 года мужчину избрали в “городской совет” Евпатории “депутатом” от партии “Единая Россия“."Оперативники спецслужбы установили, что прежний депутат городского совета Евпатории в марте 2014 участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления", – рассказали в СБУ.Имя задержанного СБУ не сообщила. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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