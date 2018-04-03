Глобальные продажи чипов в феврале выросли на 21% - SIA

Мировые продажи полупроводников в феврале увеличились на 21% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Реализация чипов по всему миру составила $36,75 млрд по сравнению с $30,38 млрд в феврале 2017 года. При этом относительно января текущего года показатель снизился на 2,2% (с $37,6 млрд), что отражает нормальные сезонные тренды, отмечают в SIA.

"Глобальный рынок полупроводников продолжал демонстрировать существенный и постоянный рост в феврале, увеличиваясь в годовом выражении 19-й месяц подряд", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале подскочили на 37,7% относительно того же месяца годом ранее, в Европе - на 21,7%, в Китае - на 16,4%, в Японии - на 15,5%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и остальных регионов - на 16,2%.

Реализация полупроводников по сравнению с январем увеличилась на 0,9% в Европе. В то же время она сократилась на 2,6% в Китае, на 0,9% в Японии, на 4,3% в Северной и Южной Америке и на 1,5% - в АТР и других государствах.