Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на админгранице с временно аннексированным Крымом депутата "Евпаторийского городского совета". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает

"Бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", - отметили в пресс-службе.

Так, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет" в аннексированном Россией Крыму.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, СБУ в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом задержала женщину, бывшего мичмана ВМС ВС Украины, которая в 2014 году не вернулась на материковую часть страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира