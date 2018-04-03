|Иван Бубенчик, который признался в расстреле "Беркута" на Майдане, задержан, несмотря на амнистию
|03.04.2018 17:26
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Во Львовской области стражи порядка задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.
Об этом сам Бубенчик сообщил в комментарии Громадскому.
Он отметил, что в настоящий момент находится в Печерском суде Киева и ожидает заседания относительно избрания меры пресечения.
Режиссер Владимир Тихий сообщил, что Бубенчику инкриминируют убийство двух сотрудников МВД утром 20 февраля 2014 года на Майдане.
В то же время по его словам, подозрение адвокату прокуроры не предоставили до сих пор.
Напомним, Иван Бубенчик был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел.
В фильме "Излом" — первом из цикла расследований "По следам революции", — он заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.
Таким способом, по его словам, он надеялся заставить подразделы "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.
"Прочитал, что в суд доставили активиста Майдана, убившего в начале 2014-го года двух милиционеров. Сегодня избирают меру пресечения.
Напомню, что пока признать его виновным можно только за любые, не связанные с Майданом эпизоды, потому что парламент принял специальный закон, которым прямо обязал освободить от отвественности всех, кто был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
Так прямо и установил - за убийства сотрудников правоохранительных органов - освободить от уголовной ответственности." - прокомментировал известие известный адвокат Андрей Портнов.