Во Львовской области стражи порядка задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.

Об этом сам Бубенчик сообщил в комментарии Громадскому.

Он отметил, что в настоящий момент находится в Печерском суде Киева и ожидает заседания относительно избрания меры пресечения.

Режиссер Владимир Тихий сообщил, что Бубенчику инкриминируют убийство двух сотрудников МВД утром 20 февраля 2014 года на Майдане.

В то же время по его словам, подозрение адвокату прокуроры не предоставили до сих пор.

Напомним, Иван Бубенчик был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел.

В фильме "Излом" — первом из цикла расследований "По следам революции", — он заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.

Таким способом, по его словам, он надеялся заставить подразделы "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

"Прочитал, что в суд доставили активиста Майдана, убившего в начале 2014-го года двух милиционеров. Сегодня избирают меру пресечения.

Напомню, что пока признать его виновным можно только за любые, не связанные с Майданом эпизоды, потому что парламент принял специальный закон, которым прямо обязал освободить от отвественности всех, кто был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Так прямо и установил - за убийства сотрудников правоохранительных органов - освободить от уголовной ответственности." - прокомментировал известие известный адвокат Андрей Портнов.

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