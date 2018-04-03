мы живём без царей и империй, мы живём имманентистским материалистическим мировоззрением

Об Антихристе и тех, кто стоит в авангарде его армии.

· Для православного человека (и христианина вообще) вера в Антихриста является частью общеобязательной практики. Интерпретировать его можно по-разному, но только для материалиста или атеиста Антихриста нет. Это одна из фигур христианского мировоззрения и христианской догматики. Апокалипсис помещен в Священное Писание, соответственно, все что там говорится, освящено Духом.

· Фигура Антихриста связана с христианским пониманием времени. Христос приходит в мир перед последними иногда, перед концом света. После того, как он пришел и создал свою Церковь, а ученики распространили ее на все человечество, в какой-то момент наступает время Антихриста. О сроках спорят – кто-то говорил, что оно уже наступило. Но то, что предположения о сроках не подтвердились, не отменяет Антихриста - значит, подсчеты были неправильными. Конкретизация и интерпретация фигуры Антихриста в связи с историческими событиями могла быть неверной – но тем хуже для тех, кто так интерпретировал, а не для Священного Писания.

· Структура христианского понимания времени неотменима. Христос пришел, 33 года прожил между людей, основал Церковь. Далее начинается строительство христианского мира – кульминации процесс достиг в христианизации Империи, провозглашении римского императора Катехоном. А далее – приходит Антихрист.

· С православной точки зрения, Катехон (то есть, римский правитель, Византийская Империя) представляет собой того, кто удерживает приход Антихриста. У апостола Павла во втором Послании фессалоникийцам описано, что приход Антихриста «не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». То есть, Катехон. Он удерживает еще и рубежи истории. Православный Царь – тот, кто стоит на последнем рубеже, перед Антихристом. И когда он падает и брешь в бытии пробита, приходит Антихрист.

· Приход Антихриста происходит сейчас. Неважно, будет ли это через неделю, месяц, 10 или 100 лет. Никто не знает, когда придет Антихрист, но он обязательно придет. Потому что он и есть смысл христианского понимания истории, его предпоследнего аккорда.

· Христианская история – совокупность логических утверждений: рай, грехопадение, борьба праведников и грешников за доминацию над культурой, обществом и эпохой – и затем спасение. Это взгляд на историю смыслов, а не фактов.

· Антихрист приходит после того, когда христианство перестает быть доминирующим, когда оно перестает быть имперским. Когда падает Царь, тогда брешь в онтологии открыта – и Антихрист входит.

· Именно это и происходит. Мы живём без царей и империй, мы живём имманентистским материалистическим мировоззрением, которое захлестывает и Восток, и Запад. Кто-то воспринимает его пассивно (как мы, со стонами), а кто-то радуется и рвётся в первые ряды (американские глобалисты, Сорос, либералы). Последние не просто страдают от Антихриста – они в авангарде его армии. Это они убивают Катехона, это они проламывают брешь в Великой Стене, приближают его приход.

· Когда Антихрист прорывается, уже не остается четкой линии баррикад. Что мы будем защищать, если он уже внутри?

· Мы – те, кто страдает от Антихриста, они – те, кому от него радостно (или всё равно).

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