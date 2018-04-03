Новости технологий: Ученые NASA создали первую 3D-модель таяния снежинки (ВИДЕО) NASA приступило к большому исследованию криосферы. Начали ученые с создания модели таяния снежинки. svodka.net/ Цель конструирования такой 3D-модели – возможность понять, по каким причинам снег отображается на радарах по-разному, информирует svodka.net. Как сообщают специалисты NASA, это исследование поможет наконец-то изучить криосферу – замерзшие участки Земли. Созданная учеными модель демонстрирует все этапы таяния, передают новости технологий. Читайте: Новые разработки NASA На первом этапе талая жидкость скапливается в вогнутых частях. Потом вода постепенно собирается вокруг ядра. На третьем этапе происходит, собственно, образование капли.

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