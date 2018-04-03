Погода, Новости, загрузка...
Новости технологий: Ученые NASA создали первую 3D-модель таяния снежинки (ВИДЕО)
03.04.2018 17:29
Новости технологий: Ученые NASA создали первую 3D-модель таяния снежинки (ВИДЕО)

NASA приступило к большому исследованию криосферы. Начали ученые с создания модели таяния снежинки.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Цель конструирования такой 3D-модели – возможность понять, по каким причинам снег отображается на радарах по-разному, информирует svodka.net.

Как сообщают специалисты NASA, это исследование поможет наконец-то изучить криосферу – замерзшие участки Земли.

Созданная учеными модель демонстрирует все этапы таяния, передают новости технологий.

Читайте: Новые разработки NASA

На первом этапе талая жидкость скапливается в вогнутых частях. Потом вода постепенно собирается вокруг ядра. На третьем этапе происходит, собственно, образование капли.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить