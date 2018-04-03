Журналист Юрий Бутусов потребовал от Генпрокуратуры освободить активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, который рассказал об убийстве двух сотрудников "Беркута" во время событий Революции достоинства в 2014 году. Юрий Бутусов: Требую освободить Бубенчика и восстановить законность Фото: Юрий Бутусов / Facebook Об этом заявил в Facebook журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов."Задержание ГПУ Народного героя Ивана Бубенчика – откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Как участник группы военно-тактической экспертизы Генпрокуратуры по расследованию событий на Майдане требую освободить Бубенчика и восстановить законность", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2113421671949451 В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сегодня журналистка Татьяна Заровная на своей странице в Facebook сообщила, что Бубенчика задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бубенчика года юрий освободить бутусов Теги: евромайдан