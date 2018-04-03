Оппозиционный российский политик Алексей Навальный собрался зарегистрировать в министерстве юстиции России политическую партию.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный собрался зарегистрировать в министерстве юстиции России политическую партию «Рабочее название».

«Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии «Рабочее название». А там переименуем», – написал политик у себя в «Телеграме».

«Название все равно утверждает съезд. Подали такое, чтобы не украли новое прекрасное придуманное нами название», – сказал товарищ Навального Леонид Волков.

Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии представлено в минюст 29 марта 2018 года.

Под «воровством» Навальный имеет в виду украденное в начале этого года название «Партии прогресса». Эту партию он основал несколько лет назад. Партия нужна была для участия в выборах, выдвижения кандидатов, ведения официальной политической деятельности.

Предшественника – партию «Народный альянс» соратники Навального пытались регистрировать еще в апреле 2013 года. Однако минюст дважды отказал им в регистрации. Во второй раз причиной отказа стало то, что, по мнению ведомства, некоторые из делегатов не присутствовали на съезде.

Партия прогресса в итоге была зарегистрирована в минюсте в 2014 году. Но спустя год, в апреле 2015 года, минюст лишил партию регистрации. Позже Навальный вновь попытался зарегистрировать партию – однако прежний член штаба Навального Виталий Серуканов неожиданно объявил, что в Москве съезд Партии прогресса уже прошел, а сам он вошел в состав ее руководящего органа. Минюст зарегистрировал эту партию.

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