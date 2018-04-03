Кассационный суд в составе Верховного суда Украины отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на непризнание судами двух предыдущих инстанций экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили лицом, требует дополнительной защиты. Об этом сообщили в суде.

"Суд отказал защите Саакашвили в удовлетворении жалобы", - сказали в суде.

Напомним, Саакашвили оспаривает в суде приказ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Как сообщал бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за средства Курченко.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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