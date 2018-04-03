|Задержанному активисту Майдана предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев»
|03.04.2018 17:35
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Задержанному участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев». Об этом УНИАН сообщил прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской.
«Ему предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство. Преступление квалифицировано по ст. 115 — «умышленное убийство двух и более лиц» Уголовного кодекса Украины. Хочу заметить, что это еще не обвинение, а подозрение. Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их совершил. А уже во время следствия будет выясняться, были ли обстоятельства, которые исключают виновность лица, или не были, по кому именно он стрелял, представляли ли эти лица опасность», — сказал Донской.
Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля в уголовном производстве об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.
«Когда мы хотели провести следственные действия, он сказал, что не считает необходимым приезжать, то есть уклонялся от выполнения процессуальных обязанностей. И следовательно не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения», — отметил Донской. Также он добавил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении отдельно тяжкого преступления.
Кроме того, Донской отметил, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.
«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — подчеркнул прокурор.