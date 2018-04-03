Задержанному участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев». Об этом УНИАН сообщил прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской.

«Ему предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство. Преступление квалифицировано по ст. 115 — «умышленное убийство двух и более лиц» Уголовного кодекса Украины. Хочу заметить, что это еще не обвинение, а подозрение. Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их совершил. А уже во время следствия будет выясняться, были ли обстоятельства, которые исключают виновность лица, или не были, по кому именно он стрелял, представляли ли эти лица опасность», — сказал Донской.

Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля в уголовном производстве об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.

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«Когда мы хотели провести следственные действия, он сказал, что не считает необходимым приезжать, то есть уклонялся от выполнения процессуальных обязанностей. И следовательно не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения», — отметил Донской. Также он добавил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении отдельно тяжкого преступления.

Кроме того, Донской отметил, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.

«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — подчеркнул прокурор.

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