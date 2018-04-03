В последние годы сценарий валютного курса в весенний сезон практически одинаков. С февраля начинается укрепление гривны, которое продолжается всю весну и лето. Устойчивая тенденция к ревальвации национальной денежной единицы иногда может даже благоприятно отразиться на показателях инфляции. Realist решил выяснить, повторится ли курсовой сценарий прошлых лет в нынешний весенне-летний период, и каким будет курс доллара в Украине к праздникам.

Условия для укрепления гривны

Весеннее укрепление гривны после периодов девальвации в январе — феврале текущего года ситуативно, как и периоды ослабления денежной единицы. Дефицит предложения долларов и евро на межбанковских торгах ведет к росту курса доллара, который часто подогревается спекулятивными действиями отдельных участников рынка, информирует svodka.net.

Укрепление курса гривны в такой ситуации вероятно только за счет дополнительного предложения валюты. Например, этой зимой нерезиденты проявили интерес к облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые Минфин Украины размещал на рынке после повышения учетной ставки НБУ до 16%. После этого решения регулятора ценные бумаги государства стали привлекательным объектом для инвестиций. Покупатели «коротких» ОВГЗ рассчитывают получить до 20% годового дохода.

Чтобы приобрести ценные бумаги, номинированные в гривне, нерезиденты активно продавали валюту. За период с конца января по февраль т. г. инвесторы вложили почти $300 млн в гривневые ОВГЗ. На курсе гривны это отразилось самым благоприятным образом: с 29 грн/$ предложение понизилось до 26,2 грн/$.

Таким образом, только ситуативные факторы сейчас спасают национальную денежную единицу от проседания. Например, начало посевной предполагает от агрохолдингов покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, посевного материала. Все эти расходы требуют наличия гривны, следовательно в конце феврале — начале марта на рынок традиционно поступают дополнительные объемы валюты от аграриев.

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«В долгосрочной перспективе на курс влияют фундаментальные макроэкономические причины. Любое укрепление гривны, которое мы сейчас видим, это действие каких-то отдельных, ситуативных факторов, которые не имеют системного характера. Основная причина, которая будет влиять на курс валюты, это фактор, связанный со спросом и предложением. Спрос на валюту остается значительным, поскольку у нас идут выплаты по внешним обязательствам. А предложение валюты продолжает оставаться незначительным, потому что у нас не очень качественный бизнес-климат, и приток иностранных инвестиций в нашу экономику довольно ограниченный. Плюс, у нас отмечается значительный торговый недостаток, значит, и по экспортной деятельности у нас нет дополнительных валютных поступлений», — пояснил Realist’у исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«У нас нет возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами и, похоже, что в ближайшее время не будет. По крайней мере, транша МВФ не будет в ближайшие два месяца, судя по тому, что происходит», — считает экономист.

В то же время, НБУ ожидает в 2018 году поступление около $2 млрд от МВФ, а также получение украинским правительством кредитов от Евросоюза и Мирового банка.

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Курс будет колебаться до лета, но фундаментальные причины имеют ярко выраженный девальвационный характер, добавил Устенко.

«На курс положительно повлияло бы решение МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной, проведение реформ или приостановка боевых действий на востоке Украины», — отметил экономист. «Пока таких новостей нет, стоит ожидать на конец года курс, заложенный в госбюджете на 2018 год, на уровне 30 грн/$», — сказал эксперт.

В свою очередь, финансовый аналитик, советник президента АУБ Алексей Кущ прогнозирует стабильную ситуацию для гривны до начала лета.

«В ближайший месяц курс должен быть стабильным. Праздники на западе и у нас, продажа валюты аграриями сделают ситуацию на рынке более-менее благополучной», — сказал Алексей Кущ.

ОВГЗ и стабильность гривны

Помимо продажи валюты аграриями, начало года для украинского валютного рынка прошло по не совсем характерному сценарию. За счет интересов иностранцев к ОВГЗ, в систему поступило больше, чем обычно, валюты.

Облигации внутреннего госзайма давно стали объектом инвестиций для крупных украинских банков. Портфель ОВГЗ дает стабильный и надежный доход своим владельцам и сводит к минимуму риск потери вложенных капиталов.

А с повышением учетной ставки НБУ до 16% (после ряда решений о ее снижении до 12,5% в 2017 году) доходность украинских бумаг стала интересна не только украинским банкам, но и иностранцам. Нерезиденты вложили деньги в короткие бумаги со сроком погашения в мае и августе. Поэтому весенняя ревальвация гривны, вероятно, будет не такой стабильной, как в прошлые периоды.

«В плане курса май будет довольно спокойный, благополучный месяц. Хотя не исключены небольшие курсовые колебания. В мае будут погашаться первые выпуски облигаций, которые продавал нерезидентам Минфин в январе — феврале. Если нерезиденты будут реинвестировать средства в следующие выпуски, ситуация будет более-менее благополучной. Если на полученные гривны они начнут скупать доллары и выводить их за границу, тогда возможны колебания курса с последующей стабилизацией на несколько месяцев. В августе будет еще одна репперная точка. Будут погашаться 6-месячные ОВГЗ. А затем осенью традиционный период девальвации», — сообщил Алексей Кущ.

Даже с учетом укрепления гривны доходность ОВГЗ будет довольно высокой.

«И при росте курса доллара осенью на 10% они получат 6−7% годовых в валюте, так что инвестиция вполне оправдана», — сказал в комментарии Realist’у член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Урожай, сталь и конъюнктура

Мировая конъюнктура на сырьевые товары будет определять, сколько длиться ревальвации гривны и какими темпами национальная денежная единица будет девальвировать после сбора урожая.

В 2017 году цены на зерно, металл и удобрения (основные статьи доходов украинского экспорта) были высокими. Кроме того, рост мировых цен на продукцию металлургии и пшеницу наблюдался в 3−4 кварталах 2017 года. Продолжатся ли тенденции роста мировой конъюнктуры в новом году? В начале года цены на железную руду продолжали повышаться, а вот рост цен на зерно сдерживали прогнозы на хороший урожай зерновых в США и Аргентине. Помимо этого, наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло.

Повышение мировых цен ведет к росту валютных поступлений экспортеров и, соответственно, увеличению физических объемов продажи валютной выручки. С объемами продажи валюты связан и курс доллара — ограниченное предложение вызывает рост курса, и наоборот. Поэтому ситуация на мировых рынках будет определять, насколько стабильной будет гривна осенью, а до этого гривну ожидает спокойствие», — считает Виталий Шапран.

«Я думаю, что нас ждет штиль вплоть до августа или до того момента, пока мы не поймем, каким будет новый урожай. Урожай и цены на зерновые и сталь — это ключевые факторы к ситуации на валютном рынке», — сказал Шапран.

«К лету может заработать линк между депозитариями НБУ и Euroclear. Это тоже может сказаться на курсе в пользу укрепления гривны», — добавил эксперт.

Совокупность многих случайных факторов давно стали определяющими в вопросе курса гривны. От хорошего урожая и высоких мировых цен на сырьевые товары сейчас напрямую зависит, каким образом будет котироваться курс гривны к доллару.

В отдельные периоды на курс благотворно действует наступление отчетных периодов для юрлиц, когда крупные экспортеры заводят на рынок тщательно спрятанную от фискального ока валюту, чтобы продать ее и заплатить налоги.

В этом нехитром цикле — «посевная — сбор и продажа урожая» — пока умещаются крутые пике и тихое сползание курса в ту или иную сторону. Для стабилизации ситуации курсу гривны не хватает ощутимой политической подпорки. Будет ли она в обозримом будущем?

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