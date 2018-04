Публикация "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине" в британском издании The Times – это еще одно подтверждение, что к ситуации в Украине причастно высшее руководство РФ, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" спикер InformNapalm Михаил Макарук. Макарук: Россия уже давно ведет гибридную войну против стран Балтии Фото: Михаил Макарук / Facebook "Публикация "Операция Троя" – ответ тем, кто говорит, что на Западе устали от Украины. О нас сейчас начали вспоминать. Запорожская область привлекла внимание американцев, потому что хорошо развита экономически. Там находится крупнейшая атомная электростанция в Европе и ряд других мощных предприятий. Публикация – еще одно подтверждение, что речь идет не о каких-то сепаратистах, а о деятельности высшего руководства РФ. Опубликованную информацию мы можем использовать в своих интересах на дипломатическом уровне. В частности, для продления санкций", – подчеркнул Макарук.По его мнению, в странах Европы все больше начинают осознавать степень угрозы, исходящую от РФ."Нужно понимать, что Россия уже давно ведет гибридную войну против тех же стран Балтии. Причем они ее безнадежно проиграли. Россияне рассказывают истории про изнасилованных русскоязычных девочек, которых на самом деле не было. То есть они делают, что хотят. Они не придерживаются никаких канонов и правил ведения войны. Бюрократия страны-членов НАТО – медленная машина. Но запустившись, она не имеет обратного хода. Вот это мы сейчас и наблюдаем. Европейцы начинают понимать важность происходящего в Украине и угрозу со стороны РФ", – отметил собеседник.По его словам, в информации из электронной переписки советника президента РФ Владислава Суркова, утечка которой стала основанием доклада, шла речь о федерализации Украины."Почта Суркова оказалась в наших руках еще два года назад. И мы ее опубликовали. Поэтому сейчас не очень приятно, когда СМИ, в том числе и украинские, ссылаются на The Times, а не на первоисточник. Так вот там было довольно много информации. В частности, план федерализации Украины. Мы обнародовали эти данные, и каждый желающий мог провести экспертный анализ и сказать, что он думает по этому поводу", – резюмировал Макарук.В статье Тома Парфитта "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине", опубликованной британским изданием The Times 2 апреля, говорится о том, что в 2014 году экс-депутат Госдумы РФ Алексей Муратов предлагал Кремлю план по дестабилизации Запорожской области.24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле.В первой опубликованной партии писем говорилось о подготовке аннексии Крыма и назначении главарей боевиков на Донбассе, во второй – о планах дестабилизации ситуации в Харькове и поддержке политических сил, выступающих за автономизацию регионов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



