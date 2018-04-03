Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 8125 “О концессиях”, передает со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“Качественные дороги, больницы, порты и другие инфраструктурные объекты становятся ближе. 240 голосами “за” в первом чтении Верховная Рада поддержала наш законопроект № 8125 “О концессиях”, — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект “О концессиях” в конце прошлого года. Принятие документа позволит качественно привлекать стратегических инвесторов по механизму государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян говорил, что в новом законопроекте о концессиях предусмотрена возможность разрешения споров в европейских арбитражах.

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