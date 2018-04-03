Саммит лидеров стране "нормандской четверки" моет пройти без российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет российский "Коммерсант", ссылаясь на источники в , передает со ссылкой на .

Встреча Петра Порошенко, Ангелы и Эммануэля Макрона может состоятся в мае в городе Ахен на западе Германии. Там будет проходить церемония вручения международной премии имени Карла Великого - основателя Франкской империи.

Трехсторонний саммит будет посвящен размещению миротворцев на Донбассе. "Подготовительная работа" должна быть проведена 10 апреля во время визита в Берлин Порошенко и его переговоров с .

В российском МИДе заявили, что не против встречи такого формата. И отметили, что вопрос миротворцев решают не "нормандские" лидеры, а Совет безопасности .

Европейский Союз готов поддержать размещения международного миротворческого контингента на Донбассе, если Совбез примет соответствующее решение. Для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тыс. военнослужащих из стран, не являющихся членами , и 4 тыс. полицейских.

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