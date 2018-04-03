Трехлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро стал мэром американского города Рэббит-Хэш в штате Кентукки, сообщает Сегодня . Пес обошел в предвыборной гонке курицу, кота, осла и других кандидатов. Стоит отметить, что собака в четвертый раз формально будет городским главой в Рэббит-Хэш, где проживают 315 человек. Так, в 1998 году к власти пришел беспородный пес Гуфи Борнмэн - он умер в 2001 году. Его сменил черный лабрадор по кличке Джуниор Кокран. Третьим мэром стала бордер-колли по кличке Люси Лу, которая занимала пост в течение семи лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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