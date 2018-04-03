Компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставит космонавтам образец аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора. Об этом пишет BBC News.

100-килограммовый образец аппарата RemoveDEBRIS ловит мусор сетью и гарпуном. В мае 2018 года инженеры начнут первые испытания устройства в космосе, для этого будут умышленно выпущены в открытый космос несколько объектов, которые RemoveDEBRIS должен поймать. После завершения испытаний RemoveDEBRIS сгорит в атмосфере Земли, информирует svodka.net.

На сегодняшний день на орбите Земли находятся более 750 тыс. объектов космического мусора диаметром более 1 см, двигающиеся со скоростью более 28 тыс. км/ч. В основном это различные остатки ракет или шаттлов — начиная от огромных разгонных блоков, заканчивая маленькими болтами и гайками.

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