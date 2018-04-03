В Святошинском суде продолжается процесс по делу экс-бойцов спецроты "Беркута". Обвиняемые останутся под стражей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд по делу экс-беркутовцев продолжается почти два года Фото: ЕРА Арест Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко продлен на 60 дней.Также сегодня суд согласился допросить как свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.В марте-апреле 2014 года были задержаны сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники "Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер МВД Олег Янишевский.В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по существу. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.Обвиняемые вину не признают.По данным Генпрокуратуры, 20 февраля на улице Институтской были расстреляны 48 активистов Евромайдана – Небесная сотня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года суд февраля маринченко сегодня Теги: евромайдан