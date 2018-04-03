В Святошинском суде продолжается процесс по делу экс-бойцов
спецроты "Беркута". Обвиняемые останутся под стражей. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Суд по делу экс-беркутовцев
продолжается почти два года Фото: ЕРА Арест Сергея Зинченко, Павла
Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуры и Александра
Маринченко продлен на 60 дней.Также сегодня суд согласился
допросить как свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел
Виталия Захарченко.В марте-апреле 2014 года были задержаны
сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их
командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил
Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники
"Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были
задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был
задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер
МВД Олег Янишевский.В мае 2016 года Святошинский суд начал
рассмотрение дела экс-беркутовцев по существу. Им инкриминируют
превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием,
умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам
Майдана.Обвиняемые вину не признают.По данным Генпрокуратуры, 20
февраля на улице Институтской были расстреляны 48
активистов Евромайдана – Небесная сотня.
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