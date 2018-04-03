По итогам 2017 года Украина попала в топ-20 самых опасных стран мира. Ежегодный рейтинг опубликовал Всемирный экономический форум, передает со ссылкой на The Independent.

Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго (20-е место).

На 19-м месте — Таиланд. Далее в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины.

На 10-м месте оказалась Украина.

Замыкают двадцатку “опасных” стран Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Отмечается, что для того, чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ “измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)”. Мелких преступлений этот рейтинг не учитывает.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет, в Украине отмечается рост показателей организованной преступности, а также преступлений, совершенных с использованием незаконного оружия.

По мнению экс-руководителя ГУБОПа Кура, сегодня преступность выше, чем была в лихие 90-ые.

Негативно на способность правоохранителей бороться с преступниками влияет коррумпированность силовиков, уверены эксперты.

“Любой преступник сегодня сразу получает защиту, потому что выясняется, что он не сам по себе — что он действовал в интересах человека, который находится во власти...”, — говорит президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Отметим, что руководит уголовной полицией в Украине сегодня — первый замглавы НПУ — Вячеслав Аброськин.

По данным его декларации о доходах за прошлый год, он практически в два раза увеличил свои денежные накопления.

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