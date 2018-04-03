|Компания Samsung представила новые ноутбуки среднего сегмента (фото)
|03.04.2018 17:48
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Устройства отнесли к среднему сегменту, пишет itc.ua.Автор: ixbt.com
Samsung Notebook 3
Обе модели имеют экран с диагональю 14 и 15 дюймов с HD и Full HD-разрешением. Аппараты обеспечили процессорами Intel Core седьмого или восьмого поколения со встроенным графическим процессором.Автор: ixbt.com
15-дюймовое устройство оснастили дискретной видеокартой Nvidia MX110 (2 GB). Встроенная память будет версии с жестким диском и SSD-накопителем.Автор: itc.ua
Samsung Notebook 5
Диагональ устройства — 15,6 дюймов. Устройство имеет дозволение Full HD и металлический корпус.Автор: gagadget.com
Начинка ОЗУ и ПЗУ не отличаются от младшей модели. Дискретные видеокарты — Nvidia MX150 (2 GB).Автор: ixbt.com
Устройства уже поступили в продажу в Южной Корее. Впоследствии они появятся на мировом рынке.
Стоимость устройств от $ 400 до $ 650.
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