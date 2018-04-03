Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции автоматически отключился от сети.

«3 апреля в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети. Причины устанавливаются», — сообщил пресс-центр компании «Энергоатом», оператора украинских АЭС, информирует svodka.net.

Второй энергоблок станции работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

«Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет. Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — рассказали в «Энергоатоме».

Напомним, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции ‒ покрытие дефицита электрических мощностей на западе Украины.

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