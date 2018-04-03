Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В комитете Супрун обвинили в остром общественном напряжении, связанном со срывом госзакупок лекарств Фото: Уляна Супрун / Facebook По словам Богомолец, в проекте постановления №5642 причиной для увольнения Супрун назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности"."Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения гораздо больше и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине – профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части здравоохранения также была признана комитетом неудовлетворительной", – подчеркнула нардеп. https://www.facebook.com/olgabogomolets/posts/1657510937672661 Она также добавила свои претензии к работе руководства Минздрава: вымирание украинцев в 2017 году ускорилось; за границу за два последних года выехало около 70 тыс. украинских медиков; уровень вакцинации населения упал ниже показателей 90-х годов; международные закупки лекарств были сорваны; лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний профинансировано лишь на 27% и 30% соответственно; уравнивание Кабмином зарплаты врача, медсестры и санитарки; выявление Счетной палатой нарушений Минздрава в ходе реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", на который Всемирный банк выделил $215 млн, а также срыв государственной программы борьбы с раком."Все это – полная картина той катастрофы, к которой привело нас только за два последних года руководство Минздрава. По моему убеждению, отставка – это самое малое, что нужно сделать в данной ситуации. Должны быть еще и уголовные дела, расследование и сроки заключения за уничтожение системы здравоохранения Украины и ее человеческого потенциала", – убеждена Богомолец.Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.В марте руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства немедленно внести в Раду представление на министра здравоохранения Украины и отстранить от исполнения обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки здравоохранения супрун украины года министра Теги: политика