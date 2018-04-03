В январе 2018 года было выявлено 45 преступных групп и организаций. В феврале этот показатель вырос почти вдвое. Правоохранители обнаружили 77 ОПГ. Такие данные приведены в отчете Генеральной прокуратуры Украины, передает

Всего за первые два месяца 2018 года было обнаружено 122 ОПГ, то есть в среднем - по две преступные организации ежедневно.

Отмечается, что больше только ОПГ обнаружено органами внутренних дел - 34 в январе и 55 в феврале.

В январе было установлено 185 лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных организаций, в феврале - 319.

Чаще только ОПГ совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. На втором месте - преступления, связанные с хищением и растратой чужого имущества, и на третьем - кражи.

Напомним, по словам президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергея Шабовта, счет преступной группировкой в Украине на самом деле идет на тысячи.

По мнению эксперта по вопросам государственной безопасности Василия Вовка, всплеск преступности в Украине происходит из-за отсутствия профессиональных кадров в органах.

Курирует борьбу с ОПГ сегодня заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. Ранее он пообещал, что до конца года в составе НПУ будет сформировано новое подразделение для борьбы с оргпреступностью.

Речь идет об "Управлении уголовного анализа" или "Департаменте стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах", - как точно будет называться новое подразделение, еще не определились. Сейчас в него уже набирают сотрудников. Также продолжается конкурс и на должность главы этого нового органа.

Эксперты скептически оценивают возможности навосозданного управления или департамента противостоять преступным группировкам. Говорят, что потеряна оперативная сеть и много ценной информации, с которой раньше работало ГУБОП (которое было расформировано по приказу Авакова).

Кроме того, эксперты предполагают, что новосозданный орган для борьбы с ОПГ вряд ли возглавит хороший специалист, потому что, скорее только, это будет человек, "который присягнет власти".

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