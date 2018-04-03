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Сутки в АТО: одного военного ранено
03.04.2018 17:56
Сутки в АТО: одного военного ранено
Зафиксировано 10 обстрелов
Российско-оккупационные войска с полуночи совершили 10 обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения.
Сутки в АТО: одного военного ранено Фото: Андрій Попіль

На Донецком направлении с 82-мм миномета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь вели по защитниках Невельского и Павлополя, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении соперник применил 82 мм минометы близко Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также во гранатометный огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.

Напомним, военнослужащего одного из подразделений Антитеррористической операции, который исчез 29 марта с воинской части на Донбассе, найдено мертвым.

 
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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