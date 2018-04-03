Зафиксировано 10 обстрелов

На Донецком направлении с 82-мм миномета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь вели по защитниках Невельского и Павлополя, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении соперник применил 82 мм минометы близко Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также во гранатометный огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.