"АвтоКрАЗ" в 2017 г. сократил чистый доход на 15%

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, в 2017 году получил чистый доход в размере 1 млрд 048 млн грн (в 2016 году чистый доход составлял 1 млрд 232 млн грн).

Согласно пресс-релизу компании во вторник, такую сумму дохода сообщил в своем докладе на собрании акционеров 3 апреля генеральный директор ЧАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.

В пресс-релизе не приведено количество выпущенных в прошлом году автомобилей, но отмечается, что в общем их количестве наибольшую долю - 41% - занимают бортовые автомобили, 38% - шасси под монтаж различного спецоборудования, тягачи – 17%, самосвалы - 3%, сортиментовозы – 1%.

На внутренний рынок было поставлено 81% реализованной автотехники, при этом втрое выросли поставки гражданскому сектору Украины, в страны дальнего зарубежья экспортировано 5% авто, СНГ - 14%.

Одним из важных событий года гендиректор назвал прохождение ЧАО "АвтоКрАЗ" первого надзорного аудита системы менеджмента качества в период действия сертификата, полученного в ноябре 2016 года, подтверждающего соответствие системы требованиям ISO/TS 16949:2009. Для повышения качества выпускаемой продукции в договора на поставку были включены требования по функционированию аналогичной системы менеджмента качества у поставщиков.

Капитальные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млн грн, и были направлены на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, необходимых для организации производственного процесса, модернизацию и реконструкцию основных средств. На текущие и капремонты сооружений и оборудования израсходовано около 29 млн грн, содержание поликлиники, общежитий, столовых, дворца культуры и других объектов - около 7,5 млн грн.

В докладе финансового директора было отмечено, что рост расходов и недостаточные объемы производства, постоянный рост валютных курсов, начисленная сумма процентов за пользование кредитными ресурсами сказались на том, что "АвтоКрАЗ" получил в 2017 году значительные убытки.

Как сообщалось, по предварительным данным, опубликованным в информации к повестке дня собрания акционеров, убыток ЧАО составил 235,55 млн грн – на 24,7% больше, чем в 2016 году.

На нынешний год, в частности, запланирован рост объемов производства и продаж автомобилей за счет удержания позиций на внутреннем рынке и увеличения заказов на экспорт, продолжение работ по адаптации двигателей Евро-6, создание перспективных моделей автомобилей, в первую очередь - для нужд украинской армии, и компактных грузовиков для коммунальных нужд с целью импортозамещения и расширения присутствия.

Собрание акционеров также переизбрало наблюдательный совет ЧАО. Согласно сообщению в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, главой набсовета переизбрана советник гендиректора Зоя Шишкина, также в его состав вновь вошла Наталья Вдович.

Вместе с тем, из состава НС выведен Сергей Сазонов, который с 2013 года до января 2018 года возглавлял набсовет "АвтоКрАза", а с 2004 по 2012 год занимал должность гендиректора.

Вместо него в состав НС введен Геннадий Музыка, который с марта 2016 года являлся заместителем гендиректора ФК "Ворскла", а с ноября того же года занимает должность директора по стратегическому планированию ЧАО "АвтоКрАЗ".

Собрание также ликвидировало ревизионную комиссию, руководствуясь положением нового законодательства.

Акционеры также решили передать в коммунальную собственность территориальной громады Кременчуга общежития, находящиеся по адресу г.Кременчуг, ул.Вадима Пугачева, 14.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.

По данным финотчета компании, в 2016 году ее чистый доход составил 1 млрд 232 млн грн (на 36% меньше, чем годом ранее), чистый убыток сократился на 40%, до 189 млн грн.

За 2016 год изготовлено 772 ед. автотехники, в том числе 741 грузовой автомобиль, 31 ед. прицепной техники. Реализовано 726 грузовиков, в том числе 47% - на внутренний рынок.

На 2017 год первоначально было запланировано выпустить 1,2 тыс. автомобилей, но фактические объемы компания не разглашала.

Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.