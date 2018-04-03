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Чумак: Президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени
03.04.2018 18:01
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  • Виктор Чумак
  • Президент стал Виктор Чумак

    Внефракционный народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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    Президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени

    Сегодня 18.50 | комментариев: Если вы думаете, что непринятие проектов об отмене декларирования общественных активистов – одномоментная акция, то вы глубоко ошибаетесь. Это вполне спланированный (хотя и неудачный) очередной шаг по сворачиванию всей антикоррупционной деятельности государства.Ее начало приходится на 2016 год, когда клептократы поняли, что активная работа НАПК и НАБУ может их не только серьезно беспокоить, но и банально уничтожить. Поэтому были попытки дискредитировать НАБУ, взять под контроль НАПК (что, к сожалению, удалось), нивелировать влияние и уменьшить возможности общественных активистов.Такая политика не может принести пользы стране, так как непонятна в демократическом обществе. Только наоборот. Что и произошло. Репутационные потери президента и политиков, которые обещали всему миру исправить эту ситуацию, непоправимы.А еще президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени.

    Источник: Віктор Чумак / Facebook

    Опубликовано с личного разрешения автора

    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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