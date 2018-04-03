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Виктор Чумак

Президент стал Виктор Чумак Внефракционный народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. все материалы автора → Президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени Сегодня 18.50 | комментариев: Если вы думаете, что непринятие проектов об отмене декларирования общественных активистов – одномоментная акция, то вы глубоко ошибаетесь. Это вполне спланированный (хотя и неудачный) очередной шаг по сворачиванию всей антикоррупционной деятельности государства.Ее начало приходится на 2016 год, когда клептократы поняли, что активная работа НАПК и НАБУ может их не только серьезно беспокоить, но и банально уничтожить. Поэтому были попытки дискредитировать НАБУ, взять под контроль НАПК (что, к сожалению, удалось), нивелировать влияние и уменьшить возможности общественных активистов.Такая политика не может принести пользы стране, так как непонятна в демократическом обществе. Только наоборот. Что и произошло. Репутационные потери президента и политиков, которые обещали всему миру исправить эту ситуацию, непоправимы.А еще президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени. Источник: Віктор Чумак / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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