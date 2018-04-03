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Чумак: Президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять даже на позицию фракции его имени
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03.04.2018 18:01
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Внефракционный народный депутат, заместитель главы комитета
Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия
коррупции.
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Президент стал сегодня "хромой уткой" – президентом, который не
может влиять даже на позицию фракции его имени
Сегодня 18.50 | комментариев: Если вы думаете, что непринятие
проектов об отмене декларирования общественных активистов –
одномоментная акция, то вы глубоко ошибаетесь. Это вполне
спланированный (хотя и неудачный) очередной шаг по сворачиванию
всей антикоррупционной деятельности государства.Ее начало
приходится на 2016 год, когда клептократы поняли, что активная
работа НАПК и НАБУ может их не только серьезно беспокоить, но и
банально уничтожить. Поэтому были попытки дискредитировать НАБУ,
взять под контроль НАПК (что, к сожалению, удалось), нивелировать
влияние и уменьшить возможности общественных активистов.Такая
политика не может принести пользы стране, так как непонятна в
демократическом обществе. Только наоборот. Что и произошло.
Репутационные потери президента и политиков, которые обещали всему
миру исправить эту ситуацию, непоправимы.А еще президент стал
сегодня "хромой уткой" – президентом, который не может влиять
даже на позицию фракции его имени.
Источник: Віктор Чумак / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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