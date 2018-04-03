Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы государственного заказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году, передает со ссылкой на сообщение ведомства.

Поступающие могут просмотреть информацию, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждый вуз, относящийся к сфере управления Министерства образования и науки, за 2018 год. Соответствующий документ размещен на сайте МОН в разделе “Вступительная кампания-2018”.

В документе собрана информация о программах бакалавриата и магистратуры из 161 вузов из всех регионов Украины.

Это, в частности, лицензионный объем — сколько только поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум — какой минимум “бюджетников” должен быть на специальности, чтобы заведение проводило их набор.

“Пороги” максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами, поскольку в Украине вступление в бакалавриат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу.

В документе также указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 — на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 — для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий. Все цифры даны в разрезах дневной и заочной формы обучения.

Как сообщал 6 февраля стартовала регистрация для участия во ВНО, которая продлится до 19 марта.

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