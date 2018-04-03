Российская политическая и бизнес-элиты уже несколько дней находятся в шоковом состоянии и ступоре. Причина – арест братьев Магомедовых. Особенно нервничают представители т.н. либерального клана, которые окопались в правительстве, ЦБ, госбанках и госкорпорациях.

МЭФ-2018: либо рывок, либо падение в пропасть безнадеги

У России нет ни тактики, ни стратегии экономического развития. Пришло время кардинальных изменений, которые бы позволили перезапустить отечественную экономику и вывести ее на траекторию устойчивого роста. Об этом сегодня шла речь на открывшемся в российской столице шестом Московском экономическом форуме.

В России создадут банк «токсичных» активов

Обратим внимание на банковский сектор. Центробанк выделил санируемым «Трасту» и Рост банку 1,1 трлн руб. под 0,51% годовых. Регулятор намерен разделить балансы банков, чтобы выделить здоровый бизнес и собрать здоровые активы на балансе объединенного банка «ФК Открытие». Все же проблемные активы с учетом Промсвязьбанка будут переданы в банк проблемных активов, который создадут на базе «Траста».

Игра в пользу «своих пацанов»: Набиуллина обиделась на АРБ?

Еще одно событие, которое я хотел бы обсудить – это прошедший сегодня ежегодный съезд Ассоциации российских банков. Примечательным моментом стало решение главы ЦБ госпожи Набиуллиной прервать традицию и отказаться от участия в конференции АРБ. Напомню, что прошлогодний съезд закончился грандиозным скандалом.

Судебный вердикт: Кофе в Starbucks грозит онкологией

Кофе на вынос будет продаваться с пометкой "опасно: онкология". Речь идет о готовом продукте 90 компаний, между которых и глобальный кофейный великан Starbucks. Такое решение вынес высший суд Лос-Анджелеса по иску некоммерческого совета по информированию и исследованию токсичных веществ.

Перестройка ТРЦ: как повысить безопасность?

Накануне мы вам уже сообщали о том, что Госдума в этом году намерена принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров. С такой инициативой выступила группа депутатов российского парламента. Обсудим тему с предпринимателем Андреем Павловловым.

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