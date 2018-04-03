Рада поддержала в 1-м чтении законопроект "О концессии"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8125 "О концессии".

За законопроект во вторник проголосовали 240 народных депутатов.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе концессии. При этом право собственности на объект концессии остается у местной территориальной громады, уточнил А.Иванчук.

"По статистике, в ЕС подписано на EUR12 млрд концессионных договоров. Это нынешний инструмент, который дает толчок к развитию инфраструктуры", – отметил глава комитета по экономической политике, представляя законопроект в парламенте.

В то же время он признал к необходимости доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, относительно концессионного конкурса.

Согласно сообщению на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), законопроект устанавливает срок концессии от трех до 50 лет. Инициатором концессии могут выступать органы государственной власти, в управлении которых находятся соответствующие объекты, или органы местного самоуправления, госкомпании, а также потенциальные концессионеры.

Законопроектом предусматривается отбор концессионера в четыре этапа: предварительный отбор, подача конкурсных предложений участниками, оценка и выбор победителя и последний – переговоры с победителем, указывает МЭРТ.

Как отмечает Минэкономразвития, проект закона обеспечивает иммунитет концессионера к изменениям законодательства путем стабилизационного положения, а также предусматривает возможность применения международного арбитража для разрешения хозяйственных споров.