В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая

За принятие законопроекта №6466 в целом проголосовали 268 депутатов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая.

Как отметил премьер Владимир Гройсман, объединение с городом дает возможность использовать его разветвленные и развитые ресурсы и услуги; реализовывать совместные инфраструктурные, социальные, градостроительные проекты в интересах жителей территориальной общины; увеличивает финансовые ресурсы и возможности для привлечения инвестиций.

Принятие законопроекта позволит воспользоваться этими преимуществами около 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов, добавил премьер.