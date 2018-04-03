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Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения
03.04.2018 18:04
Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения
В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет общинам сел и поселков принимать решение о присоединении к городам областного значения, с которыми граничат. Такие решения могут приниматься без обязательного проведения местных выборов.
Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения Фото: rada.gov.ua

За принятие законопроекта №6466 в целом проголосовали 268 депутатов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая.

Как отметил премьер Владимир Гройсман, объединение с городом дает возможность использовать его разветвленные и развитые ресурсы и услуги; реализовывать совместные инфраструктурные, социальные, градостроительные проекты в интересах жителей территориальной общины; увеличивает финансовые ресурсы и возможности для привлечения инвестиций.

Принятие законопроекта позволит воспользоваться этими преимуществами около 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов, добавил премьер.

Ранее, Гройсман заяив, что за три года после внедрения реформы децентрализации в Украине уже создано 413 объединенных территориальных общин.

  • Гройсман призывает разработать план внедрения децентрализации
  • ЦИК назначила выборы в 49 территориальных общинах на 24 декабря
  • За три года в Украине создано 413 объединенных территориальных общин, - Гройсман

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