В прошлом году в ходе плановых и внеплановых проверок украинских школ и детских садов зафиксировали случаи поставок некачественных продуктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В Киеве по факту поставки запрещенного для использования в Украине молокосодержащего спреда вместо сливочного масла в семь детских садов сотрудники национальной полиции возбудили уголовное производство.

По результатам лабораторных исследований в прошлом году в Николаевской области обнаружили 82 несоответствия пищевых продуктов, которые отобрали из пищеблоков школ и детских садов. Были найдены немолочные жиры в молоке, повышенное содержание нитратов в продукции растительного происхождения, плесневые грибы и дрожжи в молочной продукции и кишечная палочка в 26 готовых блюдах. Мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы обнаружили в одном образце готовой продукции.

В Житомирской области установили факт поставки 4,6 тонн некачественного сливочного масла в управление образования и культуры исполнительного комитета Бердичевского городского совета.

Специалисты отобрали 2 тысячи 400 образцов пищевых продуктов и готовых блюд в 204 учебно-воспитательных заведениях. Волынской области. По итогам лабораторных исследований выяснилось, что бактериологическое загрязнение выявлено в 59 образцах готовых. Повышенное содержание нитратов выявили в 73 образцах овощей.

В ходе проверки Борзнянской специализированной школы-интерната I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов в Черниговской области нашли как минимум 130 килограмм продуктов без маркировки.

В одном из супермаркетов Днепра были найдены растительные жиры в образцах сливочного масла.

Как сообщал svodka.net.uа, в среду, 20 декабря, Кабинет министров Украины во время заседания принял решение продлить до 2019 года эмбарго на российские товары.

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