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В России объяснили противнику "Северного потока - 2" из США безальтернативность российского голубого топлива.

Американский журналист Грэг Вайнер и немецкий знаток Феликс Шультесс рассорились в эфире из-за российского газопровода "Северный поток - 2". Американец так и не смог доказать немцу необходимость отказа от дешевого газа из России в пользу дорого сжиженного газа из США.

Немецкий знаток напомнил, что даже глава МИД Германии Хайко Мас, занимающий жесткую антироссийскую позицию, поддерживает "Северный поток - 2" и четко отделяет его от политики, называя "частным экономическим проектом". Американский журналист попытался возразить, что проект не может быть частным, так как "есть такое государство - Евросоюз".

"Даже если такая страна есть, в нее никак не входят Соединенные Штаты. Сидите в своей песочнице и занимайтесь своими игрушками", - осадил американца ведущий программы Андрей Норкин.

В свою очередь немец добавил, что США могут сколько угодно рассказывать ЕС о том, что не надо покупать газ у России. Тем не менее реальность такова, что альтернативы российскому газу у Европы нет. Газ из США слишком дорогой, добыча голубого топлива в Норвегии падает, а Иран сможет начать поставки только лет через 10 минимум.

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