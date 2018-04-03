Предложения ликвидировать тотальное влияние олигархов на политическую и экономическую жизнь государства, вернуть выведенные в оффшорные зоны средства и запретить торговлю стратегическими предприятиями поддерживают большинство украинцев независимо от региона проживания. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения населения Украины, заявила Ольга Балакирева, руководитель Украинского Института социальных исследований им.Яременко, передает

"Около 85% опрошенных поддерживают идею возвращения в Украину капиталов из оффшорных зон и выступают за ликвидацию схем, которые позволяют выводить деньги. Также до 80% считают необходимым вернуть государству незаконно приватизированные предприятия. И такое же большинство населения против приватизации предприятий, которые являются стратегически важными для экономики. Это общее мнение жителей всех регионов Украины и разного возраста", - отметила Ольга Балакирева.

По ее словам, общество также поддерживает идеи деолигархизации и демонополизации экономики, предложенные в антиолигархическом пакете коренных преобразований, обнародованном ВО "Свобода" 3 апреля 2018 года в Киеве во время марша "За украинское будущее без олигархов!".

"Эти идеи объединяют страну в целом. Людей беспокоит низкий уровень качества жизни, отсутствие перспективы. Люди хотят реальных изменений, часть из них готовы уехать из страны, потому что все ищут лучшей жизни как для себя, так и своих детей. Так же практически три четверти населения поддерживает идею введения прогрессивного налогообложения - чтобы малый бизнес платил меньшие налоги, а большой имел большие объемы уплаты налогов", - рассказала Ольга Балакирева.

Причинами общего недовольства делами в государстве социолог назвала коррупцию и влияние олигархов на решения власти.

"В целом недовольство людей ситуацией в государстве вызвано тотальной коррупцией и господством олигархов в политике и экономике. Ведь общество действительно лишено влияния на решения власти. Это очень критическая ситуация, которая может вызвать стихийные протестные возмущения между населения", - отметила Ольга Балакирева.

Как сообщалось, на марш "За украинское будущее без олигархов!" 3 апреля 2018 года в Киеве собралось около 20 тысяч националистов из ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", КУН, ОУН и организации "С-14" . Выступая на митинге перед зданием правительства, руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок призвал народных депутатов немедленно принять законопроекты по антиолигархическому пакету коренных преобразований. В частности, речь идет о подготовленных националистами законопроектах, которые обеспечат возврат капиталов из оффшоров, ликвидацию схем вывода денег из Украины, устранение частных монополий в ключевых секторах экономики, запрет приватизации стратегических государственных предприятий, принятие нового Налогового кодекса по внедрению прогрессивной шкалы налогообложения.

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