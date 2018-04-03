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Мюллер послал всем четкий месседж, - Пономарь
03.04.2018 18:09
Мюллер послал всем четкий месседж, — Пономарь

Алекс Ван дер Зваан приговорен федеральным судом в Вашингтоне за обман правосудия к 30 дням тюрьмы и 20 тыс долл. штрафа!

Об этом на facebook политический обозреватель Олег Пономарь.

Приговор такой потому что роль Ван дер Зваана в Спруте была второстепенной и он очень добросовестно сотрудничал со следствием Мюллера. Но Мюллер послал всем четкий месседж — врать Мюллеру будет очень нехорошей идеей! (и заметьте, что Алекс даже не гражданин США), информирует svodka.net.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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