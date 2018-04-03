Дипломатический демарш стран Запада в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля сильно поразил президента РФ Владимира Путина, такое мнение выразил прежний президент Украины Виктор Ющенко. Ющенко: Большая ошибка Запада заключается в том, что до сих пор в воздухе висит вопрос: по ком звонит колокол Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "У меня никаких сомнений нет. Есть ясный глубокий мотив, почему это произошло. Это произошло с тем человеком, который поставил под сомнение сегодняшнюю кремлевскую политику. Московские спецорганы восприняли это как пощечину, потому что они думают, что большие и сильные", – подчеркнул Ющенко.По его словам, Европа еще не до конца поняла, что самая большая опасность для рядового европейца – "средневековая феодальная политика России в XXI веке"."Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) может дать Европе дешевую нефть и газ, купив определенную лояльность. Но таким отношением к России мы не решаем проблему, а просто оттягиваем и усугубляем ее для следующих поколений. Некоторые политики рассматривают этот случай (отравление Скрипаля. – ) как случайность. Большая ошибка Запада заключается в том, что до сих пор в воздухе висит вопрос: по ком звонит колокол. Каждый, кто не вписывается в "русский мир", кто является оппонентом этого бредового концепта, – первая потенциальная жертва", – убежден Ющенко.По его мнению, Кремль опасается солидарности западных стран."Путинская политика боится одного, чтобы против нее не выступили солидарно десятки стран. Почему история о высылке российских дипломатов так поразила Россию? Не потому, что физический вред был причинен, а потому, что это морально девальвирует перед всем миром действия Путина и его окружения. Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не начала говорить единым голосом. Убежден, что осторожный демарш глубоко поразил лично Путина. Это большая демонстрация солидарности с британскими политиками только европейского и неевропейского мира", – добавил экс-президент Украины.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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