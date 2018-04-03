В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля акции компании Tesla подешевели на 5,1%.

Об этом сообщает Market Watch, передает со ссылкой на .

За день акции компании подешевели более чем на $13 - до $252 тыс. за штуку. На падение повлияли несколько причин, отмечает издание.

В частности, на стоимость акций повлияла первоапрельская шутка основателя компании Илона Маска. Он в соцсети объявил о банкротстве Tesla.

Кроме того, негативные новости связали с в Калифорнии с участием автомобиля Tesla. 23 марта электрокар врезался в отбойник, а у него влетело еще два автомобиля. Водитель скончался по дороге в больницу.

Илон Маск анонсировал создание новой компании под названием Thud. Подробности о новом проекте он не рассказал. Однако окрестил его "межгалактической медиаимперией".

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