|Шутка Маска опустила акции Tesla на 5%
|03.04.2018 18:11
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В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля акции компании Tesla подешевели на 5,1%.
Об этом сообщает Market Watch, передает со ссылкой на .
За день акции компании подешевели более чем на $13 - до $252 тыс. за штуку. На падение повлияли несколько причин, отмечает издание.
В частности, на стоимость акций повлияла первоапрельская шутка основателя компании Илона Маска. Он в соцсети объявил о банкротстве Tesla.
Кроме того, негативные новости связали с в Калифорнии с участием автомобиля Tesla. 23 марта электрокар врезался в отбойник, а у него влетело еще два автомобиля. Водитель скончался по дороге в больницу.
Илон Маск анонсировал создание новой компании под названием Thud. Подробности о новом проекте он не рассказал. Однако окрестил его "межгалактической медиаимперией".