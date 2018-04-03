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СБУ раскрыло взрыв под "Эспрессо" с пострадавшим Мосийчуком
03.04.2018 18:12
СБУ раскрыло взрыв под "Эспрессо" с пострадавшим Мосийчуком
Задержано одного человека, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они", - СБУ
Председатель Службы безопасности Василий Грицак говорит, что раскрыто набег, в результате которого пострадали три человека, в частности, народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук, и погибли два человека.
СБУ раскрыло взрыв под "Эспрессо" с пострадавшим Мосийчуком Фото:antikor.com.ua

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и осуществлении этого террористического акта ... Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыто", - сообщил председатель СБУ во время брифинга в Одессе во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Грицак добавил, что задержано одного человека, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они".

По его словам, в ходе проведенных обысков изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26 (реактивная противотанковая граната - УП), гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

Председатель СБУ также сказал, что не хочет раскрывать детали, и анонсировал проведение в ближайшее время брифинга, посвященного этому теракту.

Напомним, вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погиблиСреди пострадавших и народный депутат от Радикальной партии Игорь МосийчукТакже между пострадавших политтехнолог Виталий Бала. Его успешно прооперировали.

Среди погибших - охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормиль.

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка , этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ. Ляшко заявил, что покушение на Мосийчука могло быть организовано политическими оппонентами. Также в МВД установили, что взрыв в Соломенском районе Киева произошел в результате срабатывания самодельной взрывчатки, заложенной в мопед.

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