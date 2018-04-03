Задержано одного человека, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они", - СБУ

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и осуществлении этого террористического акта ... Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыто", - сообщил председатель СБУ во время брифинга в Одессе во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Грицак добавил, что задержано одного человека, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они".

По его словам, в ходе проведенных обысков изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26 (реактивная противотанковая граната - УП), гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

Председатель СБУ также сказал, что не хочет раскрывать детали, и анонсировал проведение в ближайшее время брифинга, посвященного этому теракту.

Напомним, вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погибли . Среди пострадавших и народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук . Также между пострадавших политтехнолог Виталий Бала. Его успешно прооперировали.

Среди погибших - охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормиль.