Институт рака заявляет об отсутствии нарушений при закупке услуг по автоматизации

Национальный институт рака (НИР, Киев) заявляет об отсутствии нарушений законодательства при осуществлении закупок товаров и услуг для реализации программы по автоматизации медучреждения в рамках государственного инвестиционного проекта.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте НИР, для реализации программы компьютеры и периферийное компьютерное оборудование были закуплены через систему ProZorro по процедуре открытых торгов на общую сумму в 7 млн грн.

"В целом проведено 10 процедур закупок (в том числе по лотам) на приобретение указанного оборудования. Все договоры и информация по проектам были обнародованы на Prozorro",– отмечается в сообщении.

В то же время в системе Prozorro содержится информация о шести тендерных процедурах, а также о подписании шести договоров по закупке товаров и услуг на сумму до 200 тыс. грн, что не требует проведения открытых торгов.

"Тот факт, что Институтом рака были подписаны договора на сумму до 200 тыс. грн, не доказывает факт несоблюдения законности процедуры закупки товаров в 2017 году", - подчеркнули в медучреждении.

Как сообщалось, Центр противодействия коррупции заявил, что НИР в конце 2017 года осуществил закупку товаров и услуг на 10 млн грн в обход системы ProZorro у связанных между собой компаний.

Агентство "Интерфакс-Украина" по-прежнему ожидает комментарий от НИР.