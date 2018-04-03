В Соединенных Штатах Америки режиссер Райан Джонсон рассказал, что, когда он работал над фильмом "Звездные войны: Последние джедаи", получал смертельные угрозы. Об этом сообщает Standard .

Режиссер указал, что между фанатов фантастической франшизы разгорелись споры. Часть из них назвала ленту худшей из всех и потребовала навсегда удалить случай из каноничного сюжета "Звездных войн".

Другие решили, что корнем всех проблем является Джонсон и начали угрожать ему.

"Сначала я испугался, а затем понял, что люди больше только злились на то, чем я больше только гордился. Поступали и угрозы смерти", - сказал режиссер.

Как сообщал svodka.net ранее, фанаты популярной фантастической саги "Звездные войны" предложили заменить Кэрри Фишер , которая ранее исполняла роль принцессы Леи, актрисой Мэрил Стрип.

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