|Режиссер "Звездных войн" заявил, что ему угрожали из-за работы над фильмом
|03.04.2018 18:14
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В Соединенных Штатах Америки режиссер Райан Джонсон рассказал, что, когда он работал над фильмом "Звездные войны: Последние джедаи", получал смертельные угрозы. Об этом сообщает Standard.
Режиссер указал, что между фанатов фантастической франшизы разгорелись споры. Часть из них назвала ленту худшей из всех и потребовала навсегда удалить случай из каноничного сюжета "Звездных войн".
Другие решили, что корнем всех проблем является Джонсон и начали угрожать ему.
"Сначала я испугался, а затем понял, что люди больше только злились на то, чем я больше только гордился. Поступали и угрозы смерти", - сказал режиссер.
Как сообщал svodka.net ранее, фанаты популярной фантастической саги "Звездные войны" предложили заменить Кэрри Фишер, которая ранее исполняла роль принцессы Леи, актрисой Мэрил Стрип.
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