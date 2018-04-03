Служба безопасности Украины сорвала "почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

Также с начала года СБУ предотвратила ряд терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей. Согласно сообщению, ключевой выговор кремлевские кураторы также делают на инспирировании межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны.

Напомним, сотрудники СБ Украины задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлята" на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

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