|А трусики куда дели: В Сети опровергли очередную страшилку боевиков о "зверствах ВСУ"
|03.04.2018 18:17
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Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе запустили новую страшилку про «зверства» украинских военных.
Об этом говорится на странице Necro Mancer в Twitter, информирует svodka.net.
»Пропавшего басуринского мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом, вообще, сожгли», — сказано в сообщении.
Так, террористы заявили, что «похищенного» боевика убили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а его тело кремировали.
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