Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе запустили новую страшилку про «зверства» украинских военных.

Об этом говорится на странице Necro Mancer в Twitter, информирует svodka.net.

‏»Пропавшего басуринского мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом, вообще, сожгли», — сказано в сообщении.

Так, террористы заявили, что «похищенного» боевика убили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а его тело кремировали.

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