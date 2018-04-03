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А трусики куда дели: В Сети опровергли очередную страшилку боевиков о "зверствах ВСУ"
03.04.2018 18:17
А трусики куда дели: В Сети опровергли очередную страшилку боевиков о «зверствах ВСУ»

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе запустили новую страшилку про «зверства» украинских военных.

Об этом говорится на странице Necro Mancer в Twitter, информирует svodka.net.

‏»Пропавшего басуринского мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом, вообще, сожгли», — сказано в сообщении.

Так, террористы заявили, что «похищенного» боевика убили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а его тело кремировали.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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