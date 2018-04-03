Никто не имеет права мешать работе журналистов в Украине, правоохранительные органы должны вмешаться в ситуацию с телеканалом ZIK и "разогнать к едрене фени всех", кто его блокирует, считает основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Кто-то этим несчастным государством руководит, или оно брошено на произвол судьбы? Фото: Gordonua.com "Сейчас блокируют телеканал ZIK... Причем [лидер "Братства" Дмитрий] Корчинский с "братчиками" блокируют, вторые, "национальные дружины", защищают... Ау, а где государство? Кто имеет право блокировать телеканалы? Разогнать к едрене фени всех, пересажать! Где государство? Кто-то этим несчастным государством руководит, или оно брошено на произвол судьбы?" – возмутился журналист.Ведущая напомнила заявление генерального продюсера ZIK Наташи Влащенко, что блокировщики телеканала могут быть связаны с партией "Народный фронт". "А "национальные дружины" к кому близки? Не к "Народному ли фронту"? Мы с вами являемся зрителями: кто-то сидит на галерке, кто-то – в амфитеатре, кто-то – в партере, причем в первых рядах... И на наших глазах разворачивается грандиозный спектакль, цель которого не в том, чтобы мы получили удовольствие от искусства, а запудрить нам и без того запудренные мозги, чтобы мы, как зомби, голосовали за того, на кого покажут... И народ наш постоянно выбирает каких-то негодяев и наступает на те же грабли. Как сказал мне когда-то [российский сатирик Михаил] Задорнов, только наши люди, наступая пятый раз на грабли, радуются, что их еще не украли", – отметил журналист. "Если это шоу и спектакль, как его воспринимает публика?" – уточнил ведущий. "На ура", – ответил Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube 21 марта ZIK заявил, что на телеканал готовится силовая нападение, за которой стоит власть Президента Украины. В тот же день спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.28 марта активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить политик Виктор Медведчук. На телеканале эту информацию опровергли и потребовали немедленно снять блокаду."Понятно, что это политическая кампания. И стоит за ней не сам Корчинский. Он зарабатывает деньги на политике", – сказала в комментарии "ГОРДОН" Влащенко. Телеканал ZIK принадлежит семье львовского бизнесмена Петра Дыминского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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