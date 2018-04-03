На стоянке жилого комплекса "София" в Борщаговском районе сгорело 5 автомобилей.

По предварительным данным, в баке загорелся мусор, и огонь перекинулся на припаркованные авто, сообщили в сообществе " автомобильный", передает со ссылкой на .

Отмечается, что поврежденные автомобили были на номерах иностранной регистрации. В результате пожара никто не пострадал.

В Харькове в результате пожара на ул. Героев Труда сгорели пять автомобилей. Правоохранители установили поджигание.

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