|На столичной стоянке сгорело 5 автомобилей на иностранной регистрации
|03.04.2018 18:19
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На стоянке жилого комплекса "София" в Борщаговском районе сгорело 5 автомобилей.
По предварительным данным, в баке загорелся мусор, и огонь перекинулся на припаркованные авто, сообщили в сообществе " автомобильный", передает со ссылкой на .
Отмечается, что поврежденные автомобили были на номерах иностранной регистрации. В результате пожара никто не пострадал.
В Харькове в результате пожара на ул. Героев Труда сгорели пять автомобилей. Правоохранители установили поджигание.
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