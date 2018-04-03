Святошинский районный суд Киева решил допросить бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко по делу по обвинению в расстрелах активистов Майдана пяти экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Такое решение суд присяжных вынес сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны защиты обвиняемых, передает корреспондент

"Суд постановил: ходатайство защиты подлежит удовлетворению частично... В части допроса Захарченко Виталия Юрьевича в рамках международной правовой помощи путем допроса в режиме видеоконференции с территории другого государства ходатайство защиты удовлетворить. Положить на сторону защиты организацию допроса свидетеля Захарченко. Ходатайство защиты о допросе в качестве свидетеля гражданина Азарова Николая Яновича в рамках международной правовой помощи в режиме видеоконференции оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук.

Стоит отметить, что адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский в своем выступлении отметил, что допрос свидетеля Захарченко может произойти не раньше осени этого года из-за сложностей в его организации.

Как сообщал в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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