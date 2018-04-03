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В немецком Дуйсбурге столкнулись два поезда метро, есть пострадавшие
03.04.2018 18:25
Более 30 человек получили травмы в результате происшествия на линии скоростного метротрама в Дуйсбурге. Автомобили экстренных служб Дуйсбурга у места происшествия Фото: Feuerwehr Duisburg / Twitter По сообщению городской пожарной охраны, пострадали 35 человек.Издание Der Westen пишет о 36 травмированных. У большинства – ушибы от падения на пол. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.Полиция не смогла сразу установить причину аварии, сообщает корреспондент издания.

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