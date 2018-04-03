Более 30 человек получили травмы в результате происшествия на линии
скоростного метротрама в Дуйсбурге. Автомобили экстренных служб
Дуйсбурга у места происшествия Фото: Feuerwehr Duisburg / Twitter
По сообщению городской пожарной охраны, пострадали 35
человек.Издание Der Westen пишет о 36 травмированных. У
большинства – ушибы от падения на пол. Два человека
госпитализированы в тяжелом состоянии.Полиция не смогла сразу
установить причину аварии, сообщает корреспондент издания.
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