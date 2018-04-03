Подконтрольные России крымские власти отчитались о «росте» доходов крымчан. Судя по отчету правительства, население «разбогатело», получая зарплаты, которые не дотягивают до среднероссийского уровня.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед местными депутатами о работе республиканского правительства за прошлый год. Его отчет оказался чрезмерно оптимистичным и противоречивым одновременно. По словам Сергея Аксенова, реальные доходы крымчан в прошлом году выросли. «По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни населения будет повышаться», – сказал Аксенов. По его данным, размер среднемесячной номинальной зарплаты в прошлом году увеличился более чем на 6% и составил 26,3 тысячи рублей. Российский глава Крыма подчеркнул, что в республике «впервые реализуется план мероприятий по повышению реальных доходов населения на 2017-2019 годы».

В то же время Сергей Аксенов признал ряд «проблемных вопросов», в числе которых он указал уровень среднемесячной заработной платы и вопросы тарифной политики. «Зарплаты многих крымчан до среднего уровня не дотягивают. Президент подписал приказ, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 мая будет повышен до величины прожиточного минимума и составит 11 тысяч 163 рубля. Как отметил глава государства, это решение коснется четырех миллионов граждан, в том числе крымчан», – сообщил Аксенов. Он заверил, что власти намерены реализовать программу повышения зарплат, в том числе и для тех, у кого она меньше 10 тысяч рублей. На эти цели республике, как заверил крымский глава, выделят деньги из бюджета соседней России.

Получается, что по темпам роста денежных доходов крымчане обогнали россиян, а по средним зарплатам – отстали от них. Где тут логика? Ее нет по одной причине: отчет господина Аксенова является политической манипуляцией. По логике государственного управления и ведения статистики, отчет за 2017 год должны были представить в январе-феврале текущего года. Обнародование документа в конце марта можно объяснить только выборами российского президента. Неприятную или сомнительную информацию решили представить уже после голосования, дабы не портить электоральные показатели действующего российского президента. Крымская предвыборная кампания Владимира Путина, хотя ее и преподносили как «второй референдум», разительно отличалась от того, что Москва обещала крымчанам в ходе аннексии. Основной кандидат говорил о Крыме редко и только в контексте противостояния с Украиной и Западом. Экономические темы, касающиеся полуострова, Владимир Путин обсуждал максимально обтекаемо. Только после выборов правительство признало, что столкнулось с рядом «проблемных вопросов».

Рост уровня доходов населения в 13% определили произвольным образом. Сергей Аксенов не привел релевантных данных за предыдущий период. Грубо говоря, не известно, на основании каких экономических показателей работники правительства сделали вывод, что крымчане стали жить богаче. В случае со средней зарплатой, которая также является «скользким» показателем, чиновники представили более-менее правдоподобную картину. Они указали 26,3 тыс. рублей в качестве среднего показателя, заверив, что рост составил 6%.

На самом деле, «рост доходов» – политическая и статистическая манипуляция. Если серьезно высчитывать такие показатели, то нужно ранжировать население по социальным и профессиональным группам; считать разницу в «грязной» и «чистой» зарплате по каждой категории отдельно. Далее нужно соотнести «чистые» зарплаты с основными бытовыми расходами, включая коммунальные платежи, приобретение еды, одежды, лекарств и тому подобных вещей. Также стоит учесть колебания инфляции, сезонные подорожания товаров и множество других факторов. И только после этого оставшуюся сумму можно записать в реальные доходы. Но крымские власти на это не пойдут, потому что в итоге окажется, что «рост» был получен за счет высоких зарплат начальников и чиновников.

Таким образом, более репрезентативным показателем является покупательная способность населения. То есть сколько товаров и услуг граждане могут себе позволить уже после трат на бытовые нужды. Крымские чиновники никогда не упоминают покупательную способность. Они стараются вообще не произносить это выражение. Почему? Потому что в «российском» Крыму целенаправленно насаждается «работающая бедность». Большая часть денег уходит на еду, одежду и крышу над головой. Даже сторонники аннексии признают, что с приходом России крымчане не стали богаче. Разве что получили возможность купить подержанные автомобили по внутрироссийским ценам. В соседней стране стоимость авто ниже, чем в Украине. При этом они забывают уточнить, что многие приобретения были сделали за счет денег, накопленных еще до 2014 года. «Зато люди купили машины» – пожалуй, единственный аргумент, которым сторонники России пытаются обосновать экономическую целесообразность аннексии.

Ирония ситуации в том, что власти могут предложить крымчанам только обещания. Сергей Аксенов упомянул некий «план мероприятий» по повышению доходов крымчан на 2017-2019 годы. Как быть с «планами» Москвы и местных властей сделать за 2014-2017 годы из Крыма «витрину» обновленной России? Ведь перед «референдумом» крымчанам обещали не только защиту от мифических «бандеровцев», но и рост региональной экономики, инвестиции, приход крупных российских компаний, создание новых рабочих мест, заработные платы, «как в Москве». Первый год после аннексии крымские власти (особенно российский спикер Крыма Владимир Константинов) заявляли, что Россия выделила «очень много денег», а чиновники не успевают их освоить. Указанный срок прошел. Вместо конкретных достижений и внятных отчетов о проделанной работе крымчанам вновь показали «финансовую морковку», пообещав дать ее к 2019 году.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира