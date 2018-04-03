В то же время в целом в компании женщин работает больше, чем мужчин

Такая разительная разница в уровне оплаты труда мужчин и женщин в Ryanair связана с тем, что мужчины занимают большинство высокооплачиваемых позиций, - сообщает Independent .

В Ryanair работает 554 пилота и только 1,4% из них - женщины.

В то же время в целом в компании женщин работает больше, чем мужчин.

В авиакомпании добавили, что планируют увеличить долю женщин между своих пилотов что, по их мнению, улучшит гендерное соотношение.

Ранее данные о разнице в оплате труда женщин и мужчин сообщило представительство Bank of America в Великобритании. Там женщины в среднем получают на 28,7% меньше, чем мужчины.

Сотрудницы корпорации Microsoft в США в период с 2010 по 2016 года подали 238 жалоб на гендерную дискриминацию или на случаи сексуальных домогательств внутри компании.

Также Nikon обвинили в сексизме из-за присутствия в рекламе только мужчин.