Во вторник, апреля, активисту Майдана Ивану Бубенчику объявили о подозрении в том, что в 2014 году он убивал правоохранителей на Майдане. Об этом сообщил глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Громадське радіо .

Мужчину доставили в Печерский районный суд Киева, чтобы избрать меру пресечения.

"Исполнялось постановление суда о приводе в связи с неявкой на допросы. Он часто вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После того ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд об избрании ему меры пресечения", - пояснил Горбатюк.

Как сообщал svodka.net ранее, прежний глава Одесской областной государственной администрации, руководитель "Руху новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что готов в любой момент прибыть в Украину , чтобы дать показания касательно документального фильма о грузинских снайперах.

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