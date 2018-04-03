Днепропетровская область выделяет около 1 млрд грн на ремонт дорог - глава ОГА

Из бюджета Днепропетровской области в 2018 году на ремонт коммунальных дорог выделяется около 1 млрд грн, что почти на 300 млн грн больше, чем в 2017 году, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

"Одна из задач, поставленных президентом Украины Петром Порошенко, – капитальный ремонт автодорог. Днепропетровщина удерживает лидерство по темпам строительства дорог в стране. За три последних года восстановили около 500 коммунальных дорог. Ремонтируем их комплексно- от укладки асфальта до разметки. Особое внимание уделяем малым городам и отдаленным селам: во многих из них улицы не ремонтировались десятилетиями", – рассказал В.Резниченко журналистам во вторник.

По его словам, главное требование к дорожникам – качество. Некачественный ремонт подрядчики будут перерабатывать за свой счет (что прописано в договоре).

В приоритете ремонтных работ будут улицы с интенсивным движением, где пролегают маршруты общественного транспорта и вдоль которых расположена социально-культурная сфера. В частности, в этом году новое покрытие получат социально важные улицы Каменского, Кривого Рога, Марганца, Никополя, Первомайска, Покрова и Синельникова.

Кроме того, асфальт появится на дорогах Апостоловского, Днепровского, Криничанского, Магдалиновского, Межевского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Петриковского, Покровского, Пятихатского, Синельниковского, Солонянского, Софиевского, Томаковского, Царичанского, Широковского и Юрьевского районов.

Коммунальные дороги в Днепропетровской области ремонтируют уже четвертый год подряд. Более 300 дорог отремонтировали в течение 2015-2016 годов, в 2017-м обновили еще 160. В 2018 году в власти Днепропетровской области планируют отремонтировать порядка 130 коммунальных дорог.

Кроме того, в прошлом году в Днепропетровской области отремонтировано почти 67,5 км дорог государственного значения. Работы проводились на криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.