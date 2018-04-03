Верховная Рада в очень сжатые сроки приняла за основу правительственный законопроект «О концессии», который устанавливает правила партнерства между государством и частными инвесторами.

Документ был внесен в парламент 15 марта, а уже 3 апреля проголосован в сессионном зале. Впрочем, к кабминовским инициативам у парламентариев нашлось немало претензий. Так что ко второму чтению ряд его положений должны претерпеть значительные изменения, информирует svodka.net.

В целом депутаты сошлись во мнении, что специальный закон следовало принять еще раньше. Хотя нашлись и те, кто обвинил коллег в излишней поспешности. В частности, нардепы говорили о непрозрачной процедуре проведения конкурсов, которые наделяют право выбирать концессионеров по результатам прямых переговоров.

Также депутаты критиковали идею наделить концессионера правом сдавать в аренду и отчуждать переданное ему госимущество. В чем политики усмотрели признаки скрытой приватизации. Наконец, жесткой критике подвергли норму, которая предусматривает возможность доплат со стороны государства концессионеру в случае уменьшения его доходов.

Напомним, законопроект №8125 «О концессии» должен заменить действующий сейчас подобный документ 1999 года. В частности, Кабмин предлагает установить налоговые льготы и заменить старые процедуры более дружелюбными и понятными для инвесторов. Например, гарантировать верность условий работы, включая налогообложение, на весь срок реализации проектов, который может составлять от 3 до 50 лет.

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